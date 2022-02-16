08:32 16.02.2022
В СКО и ВКО задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков через интернет
Фото: Пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности задержаны пятеро граждан, причастных к сбыту синтетических наркотиков через интернет-магазины в Петропавловске и Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, задержание произошло 14 февраля.
Из незаконного оборота изъято более 2 кг психотропных веществ мефедрон, «α-PVP» и 600 г курительной смеси «Спайс», – говорится в сообщении.
Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст.297 УК РК.