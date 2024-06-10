24-летнего жителя СКО подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере

24-летнего жителя СКО задержали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, у парня изъяли восемь свертков с порошкообразным веществом разного цвета. Затем молодому человеку пришлось повторить свой маршрут в сопровождении стражей порядка. В указанных им местах полицейские изъяли еще 29 "закладок".

Позже выявилось, что подозреваемый нигде не работал, два месяца проживал на съемной квартире в Петропавловске, где и попал в поле зрения полиции.

"Экспертиза показала, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками "мефедрон" и α-PvP общим весом 37 г. Задержание произошло в феврале. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Согласно ч. 3 ст. 297 УК РК, за сбыт наркотиков в особо крупном размере, использование электронных информационных ресурсов подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы". И. о. начальника УПН ДП СКО Руслан Умбетов

Также полицейские составили портрет потенциального сбытчика наркотиков, благодаря которому они и обратили внимание на подозреваемого.

"Молод, общителен в интернете, не любит работать, мечтает о "легких деньгах", уровень правовой грамотности, культуры и социальной ответственности – низкий. Таков средний "портрет" наркосбытчика в наши дни", – заявили в Управлении по противодействию наркопреступности ДП СКО.

Ранее сообщалось, что посылку с почти килограммом наркотиков нашли на почте в Казахстане.