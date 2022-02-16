Пленарное заседание Мажилиса – 16 февраля 2022 года

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:

о подготовке заключения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа».

о проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции» (первое чтение).