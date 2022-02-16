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Законодательство РК
10:00 16.02.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 16 февраля 2022 года

мажилис парламент Фото: Zakon.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:

  • о подготовке заключения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа».

  • о проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции» (первое чтение).

  • о проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций» (первое чтение).

Прошлое заседание состоялось 9 февраля.

Оксана Житникова
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