10:00 16.02.2022
Пленарное заседание Мажилиса – 16 февраля 2022 года
Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:
о подготовке заключения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа».
о проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции» (первое чтение).
о проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций» (первое чтение).
Прошлое заседание состоялось 9 февраля.