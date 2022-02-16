За год бензин в Казахстане подорожал почти на 20%

По данным исследования Energyprom.kz, за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млн тонн бензина — на 7,1% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие объемы ожидаемо пришлись на Павлодарскую (1,5 млн тонн) и Атыраускую (1,4 млн тонн) области. По Шымкенту, где находится третий крупный казахстанский НПЗ, бюро национальной статистики данных не предоставило; при этом за январь–декабрь 2020-го в регионе произвели 43,6% всего казахстанского бензина, - говорится в сообщении.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года казахстанские компании обеспечили спрос на бензин (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью — на 99,97%.

Отмечено, что доля импорта составила незначительные для рынка 0,03%, или 1,3 тыс. тонн, минус 18,6% за год.

Согласно результатам исследования, на начало февраля 2022 года самый дешевый бензин в мире продавался в Венесуэле — по 10,8 тг за литр.

Эксперты заявляют, что в тройку лидеров по дешевизне также вошли Иран и Ангола. Казахстан оказался на 9-м месте с ценой в 200,8 тг за литр.

Среди стран СНГ самый дешевый бензин — в Туркменистане: 184,8 тг. Следом идет Казахстан, - отмечено в публикации.

Для сравнения: в Азербайджане литр бензина стоит 253,2 тг, в России — 295,8 тг, в Узбекистане — 393,3 тг, в Украине — 518,4 тг, в Молдове — 563,1 тг.

В то же время за год цены на бензин для населения в РК очень ощутимо выросли — сразу на 19,4%.

В Западно-Казахстанской области рост цен составил 21,8% за год, в Туркестанской — 21,4%, в Жамбылской — 21,3%. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Мангистауской области, однако это все еще весьма внушительные 16%, - уточнили аналитики.

В январе 2022 года литр бензина АИ/92 продавался в среднем по стране за 179 тг, АИ 95/96 — за 210 тг, АИ/98 — за 231 тг.