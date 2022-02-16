Пять счастливчиков: кому повезет в середине февраля

При этом, по его словам, особенно удачной середина месяца окажется для трех из них.

На сайте «Профиль» отмечено, что в начале недели Львам нужно уделить внимание родным и близким людям.

Середина недели – идеальное время для работы и творчества. Все начинания этого периода окажутся перспективными, а особенное вдохновение подарят романтические встречи.

Что касается Козерогов, то им нужно приготовиться к переменам.

У них появятся все возможности, чтобы преодолеть возникающие трудности и подстроиться под обстоятельства. Тем не менее Глоба посоветовал не переоценивать свои силы, а в выходные порадовать себя долгожданными покупками.

А вот Близнецам будет под силу любая, даже самая сложная задача.

Отличных результатов можно добиться в профессиональной сфере и повлиять на окружающих. В личных взаимоотношениях лучше проявить великодушие.

Глоба отмечает, что Водолеям пока не время отдыхать – неделя будет крайне удачной, но форсировать события тоже не следует.

В решении сложных задач помогут близкие люди. В конце недели можно рискнуть и пойти на небольшую авантюру.

Удача окажется на стороне Рыб в середине недели.

Велика вероятность сменить сферу деятельности и получить выгодное предложение. В любом случае перемены в середине февраля будут только к лучшему.