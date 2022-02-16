09:45 16.02.2022
Пять счастливчиков: кому повезет в середине февраля
Фото: pixabay
Известный астролог Павел Глоба заявил, что в период с 15 по 20 февраля больше всего будет везти представителям пяти знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.
При этом, по его словам, особенно удачной середина месяца окажется для трех из них.
На сайте «Профиль» отмечено, что в начале недели Львам нужно уделить внимание родным и близким людям.
Середина недели – идеальное время для работы и творчества. Все начинания этого периода окажутся перспективными, а особенное вдохновение подарят романтические встречи.
Что касается Козерогов, то им нужно приготовиться к переменам.
У них появятся все возможности, чтобы преодолеть возникающие трудности и подстроиться под обстоятельства. Тем не менее Глоба посоветовал не переоценивать свои силы, а в выходные порадовать себя долгожданными покупками.
А вот Близнецам будет под силу любая, даже самая сложная задача.
Отличных результатов можно добиться в профессиональной сфере и повлиять на окружающих. В личных взаимоотношениях лучше проявить великодушие.
Глоба отмечает, что Водолеям пока не время отдыхать – неделя будет крайне удачной, но форсировать события тоже не следует.
В решении сложных задач помогут близкие люди. В конце недели можно рискнуть и пойти на небольшую авантюру.
Удача окажется на стороне Рыб в середине недели.
Велика вероятность сменить сферу деятельности и получить выгодное предложение. В любом случае перемены в середине февраля будут только к лучшему.
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