Асем Нусупова назначена замакима Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима города Алматы назначена Нусупова Асем Бековна, – говорится в сообщении акимата города.

Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в городе Алматы. Является выпускницей Казахского государственного университета им. аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В 2001 году назначена главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности Республики Казахстан. В период с 2002 по 2003 год занимала должность заведующей сектором Центра системных исследований Администрации президента РК.

В 2003-2005 годах – советник министра финансов, (по совместительству) советник Организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства.

Также в 2005 году была советником премьер-министра, руководителем группы советников премьер-министра.

В 2006 году – заведующая Сводным аналитическим отделом Канцелярии премьер-министра.

В период с 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

В период с 2016 по 2019 год Асем Нусупова была заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2020 году – в должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения, последняя занимаемая должность – вице-министр здравоохранения (с октября 2020 по февраль 2022 года).

Ранее стало известно о назначении еще одного заместителя акима Алматы. Им стал Арман Кырыкбаев.