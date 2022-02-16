Звездное трио: ПСЖ обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Фанаты ПСЖ снова смогли увидеть в действии своих главных звезд – Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, последний вернулся в строй после долгого отсутствия из-за травмы. Главным героем этого поединка стал французский нападающий Мбаппе. Его гол в ворота «Реала» на 94-й минуте принес победу парижанам. Также отмечается, что аргентинец Месси не смог реализовать пенальти во втором тайме, когда сбили в штрафной Килиана Мбаппе.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

Фото: Instagram/mancity

В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» крупно обыграл португальский «Спортинг» – 5:0. Разгром гостей на 7-й минуте начал Рияд Марез. Далее авторами голов у горожан стали Бернарду Силва (дубль), Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

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