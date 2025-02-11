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Спорт

"ПСЖ" разгромил "Брест" в первом стыковом матче Лиги чемпионов

&quot;ПСЖ&quot; разгромил &quot;Брест&quot; в первом стыковом матче Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 00:47 Фото: uefa.com
В первом стыковом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 11 февраля встретились французские клубы "Брест" и "Пари Сен-Жермен", сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стад дю Рудуру" в Генгаме и завершилась уверенной победой парижан со счетом 3:0. 

Счет был открыт на 21-й минуте – полузащитник "ПСЖ" Витинья реализовал пенальти. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество гостей, а на 66-й оформил дубль. На 50-й минуте Дезире Дуэ забил третий мяч, однако после просмотра VAR гол был отменен.

Ранее, 1 февраля, команды встречались в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Тогда "ПСЖ" также одержал уверенную победу, обыграв "Брест" со счетом 5:2.

В ночь на 8 февраля в Париже левый вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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