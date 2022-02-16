Более 19 тысяч человек с особыми потребностями получили помощь через портал соцуслуг

Также через портал оформлено 234 заказа на гарантированные социальные пакеты (ГСП).

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, портал позволяет людям с особыми потребностями самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью заявителя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. Минтруда

По данным ведомства, на портале зарегистрированы 799 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков ТСР, более 16 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 289 – жестового языка, 83 – санаторно-курортного лечения и 135 поставщиков ГСП.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.