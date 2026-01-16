Предоставление товаров через портал соцуслуг: подготовлены изменения

Минтруда подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила регистрации поставщиков товаров или услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также допуска товаров и услуг на портал социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают обязательным наличие у товаров, предоставляемых на Портале социальных услуг, идентификационных кодов из Национального каталога товаров.

Таким образом, все товары, которые будут размещаться поставщиками на Портале, должны быть зарегистрированы в Национальном каталоге товаров, что позволит стандартизировать их типы, а также проследить весь путь изделия от поставщика до конкретного получателя и исключить фиктивные сделки.

В Минтруда отмечают, что это позволит обеспечить единый и достоверный учет товаров, повысить контроль за их качеством и происхождением, создать равные условия для всех поставщиков, исключить попадание на рынок несертифицированных и низкокачественных товаров.

В рамках изменений также планируется обязать поставщиков Портала обеспечить информативное текстовое описание графических изображений товара, которое должно будет содержать краткую характеристику (назначение, функционал, технические параметры). Наличие описания будет одним из критериев оценки комиссии, проводимой для допуска товара на Портал.

Такое нововведение позволит обеспечить полноту и достоверность информации о товарах, а также поспособствует устранению барьеров в доступности при использовании Портала лицами с инвалидностью по зрению.

По информации министерства, изменения инициированы с целью интеграции Портала соцуслуг и Национального каталога товаров, который введен в действие с 1 января 2026 года в качестве единой платформы для стандартизации товарных данных в РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 февраля.