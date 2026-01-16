#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Право

Предоставление товаров через портал соцуслуг: подготовлены изменения

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:47 Фото: gov.kz
Минтруда подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила регистрации поставщиков товаров или услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также допуска товаров и услуг на портал социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают обязательным наличие у товаров, предоставляемых на Портале социальных услуг, идентификационных кодов из Национального каталога товаров.

Таким образом, все товары, которые будут размещаться поставщиками на Портале, должны быть зарегистрированы в Национальном каталоге товаров, что позволит стандартизировать их типы, а также проследить весь путь изделия от поставщика до конкретного получателя и исключить фиктивные сделки.

В Минтруда отмечают, что это позволит обеспечить единый и достоверный учет товаров, повысить контроль за их качеством и происхождением, создать равные условия для всех поставщиков, исключить попадание на рынок несертифицированных и низкокачественных товаров.

В рамках изменений также планируется обязать поставщиков Портала обеспечить информативное текстовое описание графических изображений товара, которое должно будет содержать краткую характеристику (назначение, функционал, технические параметры). Наличие описания будет одним из критериев оценки комиссии, проводимой для допуска товара на Портал.

Такое нововведение позволит обеспечить полноту и достоверность информации о товарах, а также поспособствует устранению барьеров в доступности при использовании Портала лицами с инвалидностью по зрению.

По информации министерства, изменения инициированы с целью интеграции Портала соцуслуг и Национального каталога товаров, который введен в действие с 1 января 2026 года в качестве единой платформы для стандартизации товарных данных в РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане усилят требования к поставщикам товаров и услуг через портал соцуслуг
14:18, 08 октября 2024
В Казахстане усилят требования к поставщикам товаров и услуг через портал соцуслуг
Заказать инватакси можно будет через портал соцуслуг
11:22, 23 июля 2025
Заказать инватакси можно будет через портал соцуслуг
Правила регистрации на портале социальных услуг обновили в Казахстане
09:46, 12 марта 2025
Правила регистрации на портале социальных услуг обновили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: