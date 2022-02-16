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Законодательство РК
11:16 16.02.2022

Ответственность за незаконное обогащение могут ввести в Казахстане

рк, обогащение, незаконное, ответственность Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании Палаты рассматривают проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент Zakon.kz.

Документ представил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

По его словам, он направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции и предусматривает нормы по системному предупреждению коррупционных проявлений.

Проектом закона вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе три кодекса и 8 законов. Предлагается предусмотреть ответственность за незаконное обогащение – это основной фундамент системы борьбы с коррупцией. Ведь всем известна схема сокрытия активов, имущества, нажитого благодаря коррупции, которые оформляются на других лиц. Доказать, что это скрытое богатство было приобретено незаконным путем, было не так-то просто. Марат Ахметжанов

Он отметил, что «при необоснованном превышении расходов граждан над их законным доходом необходимо принять соответствующие меры».

В этой связи, помимо 10% индивидуального подоходного налога, предусмотренного действующим законодательством, предлагаем усилить ответственность госслужащих. В частности, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет предусмотрена фискальная санкция. То есть 90% от суммы разницы возвращается в качестве адмштрафа. Но стоит отметить, что в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов.Марат Ахметжанов

Кроме того, в случае, если эта разница будет превышать годовой доход и чиновник не сможет объяснить, откуда он взялся, предусматривается карьерное наказание – это означает, что он будет уволен на три года с госслужбы по отрицательным мотивам.

В целом, рассмотрение ответственности за незаконное обогащение является логическим продолжением всеобщего декларирования. Срок подачи декларации делится на этапы. На первом этапе – это госслужащие, они показали свои доходы в прошлом году, теперь начнутся сравнения доходов и расходов. На втором этапе – это 2023-2024 годы – начнут сдавать работники госучреждений и квазигоссектора. На третьем этапе – 2024-2025 годы – руководители и учредители юрлиц. В 2025-2026 годах декларацию будут подавать все остальные граждане. Только тогда станут известны имущество и активы всего населения, тогда и будет вводиться в действие норма об ответственности.Марат Ахметжанов

Глава Антикора уверен, что эта мера позволит выявить скрытые активы не только коррупционные, но и добытые путем теневого бизнеса и совершения других преступлений.

Проектом закона также совершенствуется система защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Для этого предлагается защита прав информаторов в сфере трудовых отношений, закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности, или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии. Предлагается также сохранить в тайне сведения о лице, сообщившем о коррупции, и рассмотреть уголовную ответственность за ее разглашение.

Мадина Мамырханова
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