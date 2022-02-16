Ответственность за незаконное обогащение могут ввести в Казахстане

Документ представил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

По его словам, он направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции и предусматривает нормы по системному предупреждению коррупционных проявлений.

Проектом закона вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе три кодекса и 8 законов. Предлагается предусмотреть ответственность за незаконное обогащение – это основной фундамент системы борьбы с коррупцией. Ведь всем известна схема сокрытия активов, имущества, нажитого благодаря коррупции, которые оформляются на других лиц. Доказать, что это скрытое богатство было приобретено незаконным путем, было не так-то просто. Марат Ахметжанов

Он отметил, что «при необоснованном превышении расходов граждан над их законным доходом необходимо принять соответствующие меры».

В этой связи, помимо 10% индивидуального подоходного налога, предусмотренного действующим законодательством, предлагаем усилить ответственность госслужащих. В частности, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет предусмотрена фискальная санкция. То есть 90% от суммы разницы возвращается в качестве адмштрафа. Но стоит отметить, что в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Марат Ахметжанов

Кроме того, в случае, если эта разница будет превышать годовой доход и чиновник не сможет объяснить, откуда он взялся, предусматривается карьерное наказание – это означает, что он будет уволен на три года с госслужбы по отрицательным мотивам.

В целом, рассмотрение ответственности за незаконное обогащение является логическим продолжением всеобщего декларирования. Срок подачи декларации делится на этапы. На первом этапе – это госслужащие, они показали свои доходы в прошлом году, теперь начнутся сравнения доходов и расходов. На втором этапе – это 2023-2024 годы – начнут сдавать работники госучреждений и квазигоссектора. На третьем этапе – 2024-2025 годы – руководители и учредители юрлиц. В 2025-2026 годах декларацию будут подавать все остальные граждане. Только тогда станут известны имущество и активы всего населения, тогда и будет вводиться в действие норма об ответственности. Марат Ахметжанов

Глава Антикора уверен, что эта мера позволит выявить скрытые активы не только коррупционные, но и добытые путем теневого бизнеса и совершения других преступлений.

Проектом закона также совершенствуется система защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Для этого предлагается защита прав информаторов в сфере трудовых отношений, закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности, или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии. Предлагается также сохранить в тайне сведения о лице, сообщившем о коррупции, и рассмотреть уголовную ответственность за ее разглашение.