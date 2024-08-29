Законопроект по вопросам газоснабжения и бережного потребления товарного газа разработали в Казахстане

Депутаты Мажилиса разработали проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа", сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает внесение поправок в ряд законов, в частности, в Предпринимательский кодекс, законы "О газе и газоснабжении", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", в Кодекс "Об административных правонарушениях".

Так, предлагается ввести регуляторный инструмент потребления газа. Речь идет о введении требования по обеспечению дистанционной передачи данных и соответствии требованиям техническим регламентам и национальным стандартам, вновь устанавливаемых приборов учета товарного газа.

Как отмечается, приборы учета для бытовых потребителей, установленные до 1 января 2025 года и не обеспечивающие дистанционную передачу данных, эксплуатировать до истечения установленного срока эксплуатации, а приборы учета для юрлиц, установленные до 1 января 2025 года и не обеспечивающие дистанционную передачу данных, нужно будет заменить на приборы учета, обеспечивающие дистанционную передачу данных, не позднее декабря 2025 года.

Новый регуляторный инструмент обеспечивает безопасность поставки товарного газа (вид деятельности) за счет контроля исходных параметров:

Снижения риска аварий и утечек газа, что защищает окружающую среду и здоровье людей.

Обеспечения надежного учета и мониторинга потребления газа в коммерческих и общественных зданиях, снижая риск аварийных ситуаций.

Уменьшения несанкционированных потерь газа и повышения эффективности использования, что способствует долгосрочной устойчивости энергетических ресурсов.

Также предлагается исключить из закона о газе понятие "оптовая реализация" газа потребителям, включенным в перечень электростанций, в связи с тем, что:

суть оптовой реализации – это дальнейшая перепродажа,

данные потребители являются конечными потребителями газа и не осуществляют его дальнейшую реализацию,

данные потребители подпадают под понятие "розничная реализация – предпринимательская деятельность по реализации товарного или сжиженного нефтяного газа потребителям на территории РК для собственных нужд без целей дальнейшей реализации";

согласно ст. 24 Закона "О газе и газоснабжении", национальный оператор не вправе осуществлять розничную реализацию товарного газа.

Кроме того, предлагается, чтобы нефтеперерабатывающие заводы, включая мини-НПЗ, могли претендовать на товарный газ по цене на уровне себестоимости. Как считают в Минэнерго, такая поправка позволит исключить нефтеперерабатывающие заводы, включая мини-нефтеперерабатывающие заводы из категории объектов производства нефтегазохимии.

"Поправка предлагается в целях обеспечения рациональности мер государственной поддержки только для использования товарного газа в качестве сырья для нефтегазохимической отрасли", – говорится в документе.

Кроме того, предусматриваются нормы по упорядочения строительства автогазозаправочных станций.

Так, говорится, что все владельцы автогазозаправочных станций модульного типа и стационарного типа с наземным размещением емкостей для хранения сжиженного нефтяного газа для продолжения осуществления деятельности в срок до 1 июля 2026 года обязаны привести автогазозаправочные станции в соответствие с требованиями закона.

"Данная норма предусматривает изменение конструкции автогазозаправочных станций, при этом не у всех владельцев автогазозаправочных станций будет возможность как физически, так и финансово привести в соответствие свои АГЗС с новыми требованиями, предусмотренными в настоящем проекте закона, предлагается предусмотреть сроки распространения действия норм проекта закона", – говорится в пояснении.

Вместе с тем предлагается передать Министерству энергетики полномочия по утверждению предельных розничных цен на сверхнормативное потребление. При этом полномочия по утверждению оптовых и розничных цен на газ для бытовых потребителей в пределах норм потребления, коммунально-бытовых потребителей, а также промышленных потребителей, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для населения, сохраняются у Министерства национальной экономики.

"Данные поправки являются продолжением поэтапного реформирования ценообразования на товарный газ на внутреннем рынке и соответствуют поручению главы государства по устранению кросс субсидирования экономики", – говорится в обосновании.

Законопроект также предусматривает новые подходы в ценообразовании на товарный и сжиженный газ.

В свою очередь поправки в Бюджетный кодекс предусматривают включение адресного субсидирования социально уязвимых слоев населения на разницу сниженной цены за полученный товарный газ.

Законопроект разработан депутатами Мажилиса и частично поддержан правительством. С какими-то нормами в Кабмине не согласились, какие-то дополнили своими предложениями.

Так, депутатами предлагается дополнить статью 6 закона о газе новыми подпунктами, регламентирующими вопросы утверждения паспорта производства производителей сжиженного нефтяного газа.

В свою очередь правительство для полноты реализации нового института паспорта производства предлагает дополнить закон о газе новой статьей, предусматривающей порядок выдачи паспорта производства сжиженного нефтяного газа, его приостановления, возобновления и отзыва.

Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.



