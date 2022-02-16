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11:31 16.02.2022

33-градусные морозы ожидаются в Казахстане

рк, морозы, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 17-19 февраля, согласно которому в Казахстане ожидается преимущественно погода без осадков и морозы до 33 градусов, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклона из районов Черного моря, с чем ожидается преимущественно погода без осадков.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь на крайнем севере и 17 февраля в горных районах юго-востока республики под влиянием фронтальных разделов сохранится снег.

Столбики термометров на севере ночью сохранятся в пределах -10...-23°С, в центре и на востоке -17...-27°, в отдельных регионах -33°С, на юге -5...-15°С.РГП «Казгидромет»

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте.

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