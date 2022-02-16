33-градусные морозы ожидаются в Казахстане

В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклона из районов Черного моря, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь на крайнем севере и 17 февраля в горных районах юго-востока республики под влиянием фронтальных разделов сохранится снег.

Столбики термометров на севере ночью сохранятся в пределах -10...-23°С, в центре и на востоке -17...-27°, в отдельных регионах -33°С, на юге -5...-15°С. РГП «Казгидромет»

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте.