11:58 16.02.2022
Заблудившийся сельчанин выжил в степи во время бурана
Фото: пресс-служба ДП СКО
Спасатели и полицейские почти сутки вели поиски 40-летнего жителя Северо-Казахстанской области. Мужчина выехал верхом на лошади и заблудился, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, в условиях ограниченной видимости он потерял ориентир и почти сутки не мог найти обратную дорогу домой.
На поиски сельчанина были задействованы сотрудники ОЧС, районного отдела полиции. К счастью, мужчина самостоятельно выбрался из снежного плена, добравшись до ближайшего населенного пункта, – отметили в пресс-службе полиции.
Стоит отметить, что в Уалихановском и Акжарском районах СКО введены ограничения движения на дорогах областного значения.
Североказахстанцам хорошо известна резко переменчивая февральская погода. Просим прислушиваться к прогнозам погоды, в случае неблагоприятных погодных условий ограничить выезды за пределы населенных пунктов.Первый замначальника ДП СКО Канат Айтбаев