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11:58 16.02.2022

Заблудившийся сельчанин выжил в степи во время бурана

сельчанин сутки провел в степи Фото: пресс-служба ДП СКО
Спасатели и полицейские почти сутки вели поиски 40-летнего жителя Северо-Казахстанской области. Мужчина выехал верхом на лошади и заблудился, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, в условиях ограниченной видимости он потерял ориентир и почти сутки не мог найти обратную дорогу домой.

На поиски сельчанина были задействованы сотрудники ОЧС, районного отдела полиции. К счастью, мужчина самостоятельно выбрался из снежного плена, добравшись до ближайшего населенного пункта, – отметили в пресс-службе полиции.

Стоит отметить, что в Уалихановском и Акжарском районах СКО введены ограничения движения на дорогах областного значения.

Североказахстанцам хорошо известна резко переменчивая февральская погода. Просим прислушиваться к прогнозам погоды, в случае неблагоприятных погодных условий ограничить выезды за пределы населенных пунктов.Первый замначальника ДП СКО Канат Айтбаев
Анастасия Московчук
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