Заблудившийся сельчанин выжил в степи во время бурана

По данным областной полиции, в условиях ограниченной видимости он потерял ориентир и почти сутки не мог найти обратную дорогу домой.

На поиски сельчанина были задействованы сотрудники ОЧС, районного отдела полиции. К счастью, мужчина самостоятельно выбрался из снежного плена, добравшись до ближайшего населенного пункта, – отметили в пресс-службе полиции.

Стоит отметить, что в Уалихановском и Акжарском районах СКО введены ограничения движения на дорогах областного значения.