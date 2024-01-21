Мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана

Мужчина и подросток заблудились в буран в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 20 января 2024 года по трассе Уральск – Таскала старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП ЗКО Омар Габбасов сопровождал колонну автомашин, оказавшихся на закрытом участке дороги.

"Через некоторое время он заметил двух людей, которые стояли на обочине дороги и просили о помощи. Несмотря на поток транспорта, который инспектор сопровождал, он остановился. Выяснилось, что 30-летний мужчина и его брат 15-16 лет вышли в степь искать свой скот и заблудились", – говорится в сообщении.

Им удалось выйти на трассу, но из-за того, что движение на этом участке было ограничено из-за непогоды, они долго простояли на обочине. Потерявшиеся сильно замерзли.

"В патрульной машине они согрелись. Сотрудник полиции довез их до места жительства – в поселок Таскала", – отмечается в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла в Костанайской области. 13 января в степи потерялся пастух, спустя три дня его удалось найти живым.