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Законодательство РК
12:55 16.02.2022

Волонтерам будет легче устроиться на работу в госучреждения

рк, гражданская служба, волонтеры, прерогатива Фото: Zakon.kz
При поступлении на гражданскую службу волонтеры могут получить преимущество перед другими кандидатами. Соответствующий проект закона приняли в первом чтении депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в законопроект по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций. Представил законопроект и.о. министра информации и общественного развития РК Болат Тлепов.

По его словам, предлагается введение 39 новых норм и 37 изменений в действующие законы. Проект закона состоит из трех основных блоков: волонтерская деятельность, благотворительность и господдержка НПО.

По волонтерской и благотворительной деятельности предлагается льготное использование объектов госсобственности благотворительными и волонтерскими организациями. Включены также нормы, касающиеся передачи в доверительное управление госимущества волонтерским и благотворительным организациям. Внесены и меры немонетарного стимулирования благотворительности, аспекты корпоративной ответственности и преимущество для волонтеров при трудоустройстве.

Проектом закона предусмотрено, что при приеме на работу на гражданскую службу, то есть в госучреждения, казенные предприятия, конкурсная комиссия учитывает волонтерскую деятельность кандидатов и шансы кандидатов с опытом волонтерства на поступления на гражданскую службу возрастают.Болат Тлепов

В рамках господдержки НПО проектом закона предлагается переформатировать систему гранатового финансирования и внедрить новый механизм взаимодействия государства и НПО в виде госзаказа на реализацию стратегического партнерства.

Что касается грантового финансирования — предусматривается внедрение системы градуированных грантов по следующим видам: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования и срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО и требования к отчетности. Такой подход позволит упросить процедуру гранатового финансирования.Болат Тлепов
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