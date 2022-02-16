Волонтерам будет легче устроиться на работу в госучреждения

Такая норма заложена в законопроект по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций. Представил законопроект и.о. министра информации и общественного развития РК Болат Тлепов.

По его словам, предлагается введение 39 новых норм и 37 изменений в действующие законы. Проект закона состоит из трех основных блоков: волонтерская деятельность, благотворительность и господдержка НПО.

По волонтерской и благотворительной деятельности предлагается льготное использование объектов госсобственности благотворительными и волонтерскими организациями. Включены также нормы, касающиеся передачи в доверительное управление госимущества волонтерским и благотворительным организациям. Внесены и меры немонетарного стимулирования благотворительности, аспекты корпоративной ответственности и преимущество для волонтеров при трудоустройстве.

Проектом закона предусмотрено, что при приеме на работу на гражданскую службу, то есть в госучреждения, казенные предприятия, конкурсная комиссия учитывает волонтерскую деятельность кандидатов и шансы кандидатов с опытом волонтерства на поступления на гражданскую службу возрастают. Болат Тлепов

В рамках господдержки НПО проектом закона предлагается переформатировать систему гранатового финансирования и внедрить новый механизм взаимодействия государства и НПО в виде госзаказа на реализацию стратегического партнерства.