В Казахстане планируют ввести ответственность за распространение противоправного контента

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 15 октября 2025 года приняли в первом чтении проект закона "О профилактике правонарушений", а также сопутствующие законопроекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Из заключения к законопроекту следует, что положения пяти действующих законов – "О профилактике правонарушений", "О профилактике бытового насилия", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности", "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка" – планируется объединить в один закон.

"При этом расширяются перечень и компетенция субъектов профилактики, а также система поощрения активных граждан. Координация их деятельности будет осуществляться посредством межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, статус которой повышается. Законопроектом впервые предусматриваются формирование национального доклада о состоянии общественной безопасности, предлагаемых мерах по устранению причин и условий совершения правонарушений, а также оценка деятельности уполномоченных государственных органов", – говорится в документе.

Кроме того, предполагается усиление мер профилактики правонарушений (вводятся специальные меры профилактики правонарушений, виктимологическая профилактика), а также расширение перечня лиц, подлежащих профилактическому учету и контролю.

Отмечается, что в целом будет выстроена новая сбалансированная система профилактики правонарушений, направленная на раннюю превенцию, а также обеспечение общественной безопасности граждан.

Также в первом чтении были рассмотрены и одобрены два сопутствующих законопроекта:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений".

Сообщается, что поправки предусматривают приведение Социального кодекса, законов "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества", "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" и "О правах ребенка в Республике Казахстан" в соответствие с нормами проекта Закона РК "О профилактике правонарушений".

Помимо этого, в целях обеспечения неотвратимости наказания за распространение противоправного контента планируется ввести административную ответственность.

"Также предусматривается введение административной ответственности за повторное неисполнение представлений органов (должностных лиц) об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Как показывает анализ правоприменительной практики, вынесенные представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений должностными лицами, не исполняются в полном объеме, а зачастую исполняются формально, при этом реальные причины совершенных правонарушений не устраняются", – сообщается в заключении.

Также отмечается, что необходимо ввести ответственность за повторное совершение правонарушений по неисполнению, либо ненадлежащему принятию мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

