Токаев назначил зампредседателя АСПиР РК
Распоряжением главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.
Айгуль Шаимова родилась 12 января 1979 года.
В 1999 году окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, в 2004 году – Академию финансовой полиции.
Трудовой стаж:
· Младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК (2000-2002).
· Начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК (2002-2004).
· Заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2004-2005).
· Заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2011).
· Советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2011-2012).
· Старший помощник Генерального прокурора РК – руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генерального прокурора РК (2012-2013).
· Заместитель заведующего ситуационным центром Совета Безопасности РК (2013-2014).
· Руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (15.10.2014-11.01.2016).
· Вице-министр по делам государственной службы РК (11.01.2016-09.2016).
· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-07.2019).
· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (07.2019-01.2022).