Токаев назначил зампредседателя АСПиР РК

Распоряжением главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Айгуль Шаимова родилась 12 января 1979 года.

В 1999 году окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, в 2004 году – Академию финансовой полиции.

Трудовой стаж:

· Младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК (2000-2002).

· Начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК (2002-2004).

· Заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2004-2005).

· Заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2011).

· Советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2011-2012).

· Старший помощник Генерального прокурора РК – руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генерального прокурора РК (2012-2013).

· Заместитель заведующего ситуационным центром Совета Безопасности РК (2013-2014).

· Руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (15.10.2014-11.01.2016).

· Вице-министр по делам государственной службы РК (11.01.2016-09.2016).

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-07.2019).

· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (07.2019-01.2022).