Иностранные недропользователи размещают заказы на НИОКР в зарубежные институты – депутат

Свой депутатский запрос Бижанова адресовала заместителю премьер-министра Роману Скляру.

По ее словам, на сегодня нет должного контроля со стороны министерств-кураторов за прозрачным распределением и эффективным использованием многомиллиардных средств недропользователей, отчисляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Она добавила, что недропользователями под видом научного исследования в основном выполняются работы производственного характера.

Средства НИОКР, заявила депутат, распределяются непрозрачно и не доходят до отечественной науки в полном объеме.

Сейчас правительством разрабатывается механизм для распределения и мониторинга отчислений средств на НИОКР. В основу принято предложение Фонда «Самрук-Қазына». Заключается оно в создании Центра научно-технологических инициатив за счет отчислений на НИОКР его дочерних организаций. При этом остается непонятным – каким образом будут аккумулироваться и распределяться средства остальных недропользователей. Особое внимание стоит уделить недропользователям с иностранным участием, которые уже ввели в практику размещать заказы на НИОКР в собственные зарубежные институты, уводя деньги нашей страны и развивая науку своей. Депутат Мажилиса РК Гульнара Бижанова

В этой связи она попросила правительство предоставить информацию о комплексном анализе деятельности недропользователей, отчисляющих средства на НИОКР, за последние три года в разрезе компаний, а также о принятых мерах по неисполненным обязательствам компаний.

Указала она и на необходимость создать единую цифровую площадку для проведения конкурсных процедур на размещение заказов НИОКР и контроля обязательств недропользователей курирующими министерствами и решить вопрос об обязательной постановке проектов на учет в Министерство образования и науки, а также публикации в открытом доступе научных результатов проектов и затраченных на их реализацию средств.