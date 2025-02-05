Как беспризорный ребенок: депутат высказался о положении Института сейсмологии

Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании Мажилиса 5 февраля 2025 года указал на плачевное состояние Института сейсмологии и предложил передать его от МЧС в ведение министерства науки и высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен сравнил Институт сейсмологии с беспризорным ребенком.

"Когда родители не воспитывают своих детей, и дети беспризорные, живут в антисанитарных условиях, то органы опеки и попечительства забирают детей, а родителей могут лишить родительских прав. Почему я с этого вопроса начал? Институт сейсмологии – это ваш ребенок, он находится в ведении МЧС, и он сейчас лишен родительской ласки, именно МЧС. Я обошел большинство сейсмостанций – это хлам, металлолом. На некоторых сейсмостанциях, например, воды нет. Сейсмологи канистрами возят воду в центре Алматы. Нет возможности. У некоторых сейсмостанций земли нет, забирают у них земельные участки. Единственная сейсмостанция, которая соответствует требованиям – это в Медеу", – отметил Бакытжан Базарбек.

Он напомнил о постановлении правительства о передаче Института от МЧС в Миннауки и высшего образования РК.

"Вы готовы передать Институт сейсмологии, раз вы не можете за ним ухаживать? В бесхозном состоянии находится, сейсмологи зарплату не получают. Передать этот институт в Министерство науки и высшего образования", – предложил он.

Глава МЧС Чингис Аринов, отвечая на его вопрос, продолжил аналогию и заявил, что МЧС были "недолюблены" не только Институт сейсмологии, но и другие подразделения.

"За 12 месяцев мы не смогли в одночасье все линии привести в порядок. Идет поэтапная реновация, поэтапное исправление ситуации. Долго с МНВО обсуждали, в чьих руках он должен быть. Но было четкое решение правительства, что он должен остаться в МЧС. По указанию главы государства выделены средства, сейчас идет проектно-сметная документация, и этим летом, надеемся, начнутся ремонтные работы в главном здании. Что касается сейсмостанций, их у нас порядка 150, ситуация там, действительно, плачевная. Один из вариантов решения вопроса – мы сейчас рассматриваем приобретение капсульных домов. Будем идти к такому цивилизованному решению, чтобы нашим сотрудниками было комфортно нести там дежурство", – добавил министр.

Параллельно, по его словам, прорабатываются и вопросы социального обеспечения сейсмологов.

"Они впервые в этом году получили премии, получили гранты и выходят в плюс. Сейчас они выходят в плюс. Когда я пришел в МЧС, если честно сказать, они были в минусе и не могли платить зарплату", – резюмировал Чингис Аринов.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям высказался о мерах по спасению людей в случае ЧС в Алматы. В частности, по словам Чингиса Аринова, в Турксибском районе города есть возможность при необходимости развернуть большой палаточный лагерь.