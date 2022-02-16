Аритмолог из Грузии настроит ритм казахстанских сердец

Проблема аритмии очень актуальна. По мировой статистике нарушением ритмичности сокращений сердца страдают 3-4% людей, в некоторых случаях это приводит к внезапной смерти.

По словам директора центра аритмолога из Грузии Роина Реквава, из-за старения населения количество таких заболеваний с каждым годом увеличивается.

Фото: АО «Центральная клиническая больница»

По смертности сердечно-сосудистые заболевания сейчас во всем мире на первом месте. И в ближайшие 20 лет, по прогнозам, ситуация не изменится. Помимо этого, из-за ковид-инфекции возросли воспалительные процессы сердца, что тоже влияет на общую статистику. Центр аритмологии на базе алматинской Совминки очень важен для казахстанцев. Он даст возможность получать пациентам минивазивные и высокотехнологичные операции. Мы находим очаг аритмии через сосуды с помощью 3D-навигации и локализуем проблему с помощью радиочастотной криоабляции (замораживания и прижигания). Роин Реквав

Очень важно, что все эти новые технологии наконец будут собраны в одном центре, где, помимо всего, смогут обучаться казахстанские кардиологи-аритмологи для дальнейшего применения новых знаний в своей работе в других клиниках.

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