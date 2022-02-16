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Законодательство РК
17:56 16.02.2022

18 человек отравились донерами в Алматинской области

отравление Фото: pixabay
В Алматинской области произошло массовое отравление донерами. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 29 января.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, все пострадавшие пообедали донерами в одном из кафе села Бесагаш. Уже к вечеру они почувствовали себя плохо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей»).

Пристроенная к кафе донерная функционировала без разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также в донерной выявлен ряд других нарушений требований санитарных правил. Следственные мероприятия продолжаются, – отмечено в публикации.
Анастасия Московчук
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