Кто едва не убил ребенка, выясняет полиция Алматинской области

В Алматинской области полицейские зарегистрировали уголовное дело по факту ранения ребенка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили 4 мая, что инцидент произошел в Илийском районе.

"Для установления обстоятельств, при которых несовершеннолетний получил пулевое ранение в Едином реестре досудебных расследований Управлением полиции Илийского района зарегистрировано уголовное дело. Установлено, что пуля предназначена для стрельбы из пневматического оружия", – сообщили в ДП.

Назначены все необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.

Ранее в Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что спасли ребенка, 2011 года рождения, получившего пулевое ранение.