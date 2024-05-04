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Законодательство РК

Кто едва не убил ребенка, выясняет полиция Алматинской области

Полиция, стрельба по ребенку, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 16:58 Фото: МВД РК
В Алматинской области полицейские зарегистрировали уголовное дело по факту ранения ребенка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили 4 мая, что инцидент произошел в Илийском районе.

"Для установления обстоятельств, при которых несовершеннолетний получил пулевое ранение в Едином реестре досудебных расследований Управлением полиции Илийского района зарегистрировано уголовное дело. Установлено, что пуля предназначена для стрельбы из пневматического оружия", – сообщили в ДП.

Назначены все необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.

Ранее в Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что спасли ребенка, 2011 года рождения, получившего пулевое ранение.

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