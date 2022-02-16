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19:05 16.02.2022

Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре

рельсы Фото: кадры из видео
Во время происшествия в вагоне находились пассажиры. Трамвай следовал по 14 маршруту, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел в 14:50. Два трамвая, один из которых стоял поперек рельсов, засняли павлодарцы на пересечении улиц Назарбаева – Ломова.

При завершении поворота на стрелочном переводе водитель не убедился в безопасности движения, превысил скорость и сошел второй тележкой (задняя часть колес), – рассказали в пресс-службе управления.

По данным управления, движение на участке уже восстановили.

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