19:05 16.02.2022
Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре
Фото: кадры из видео
Во время происшествия в вагоне находились пассажиры. Трамвай следовал по 14 маршруту, передает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел в 14:50. Два трамвая, один из которых стоял поперек рельсов, засняли павлодарцы на пересечении улиц Назарбаева – Ломова.
При завершении поворота на стрелочном переводе водитель не убедился в безопасности движения, превысил скорость и сошел второй тележкой (задняя часть колес), – рассказали в пресс-службе управления.
По данным управления, движение на участке уже восстановили.