Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

Как рассказала одна из пассажиров иностранному телеканалу TV 2, первым на поезд будто обрушился камнепад. Сама пострадавшая находилась в заднем вагоне и смогла покинуть злополучный поезд.

Оператор поезда заявил, что было продано 90 билетов, но не смог сразу подтвердить, сколько именно человек находилось на борту. Предполагается, что не менее 70 пассажиров.

🇳🇴 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗿𝘄𝗮𝘆'𝘀 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝟱𝟬-𝟳𝟬 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱



A train running along Norway's northern coast, known as the Arctic Circle Express, derailed on Thursday with up to 70 people onboard,… pic.twitter.com/VmKBNKpsux