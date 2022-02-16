Сильные ожоги получила шестилетняя девочка при взрыве газового баллона в Шымкенте

По словам соседей, сообщает КТК, огонь охватил двухкомнатное строение за считанные секунды.

Дома была сама хозяйка и два ребенка. Одного ребенка обожгло. В больнице, в реанимации лежит. А с другим мальчиком нормально все. Сосед Петр Сучков

Отмечается, что у 29-летней матери пострадавшей девочки обожжено лицо. Семья теперь осталась без жилья и документов.

Как уточняется, пожарные обнаружили в доме еще четыре 50-литровых газовых баллона, которые тоже могли взорваться. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.