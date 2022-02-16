22:31 16.02.2022
Сильные ожоги получила шестилетняя девочка при взрыве газового баллона в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
ЧП произошло в частном доме на окраине. У ребенка диагностировали ожоги 15% тела – обожжены ноги, лицо и спина, передает Zakon.kz.
По словам соседей, сообщает КТК, огонь охватил двухкомнатное строение за считанные секунды.
Дома была сама хозяйка и два ребенка. Одного ребенка обожгло. В больнице, в реанимации лежит. А с другим мальчиком нормально все. Сосед Петр Сучков
Отмечается, что у 29-летней матери пострадавшей девочки обожжено лицо. Семья теперь осталась без жилья и документов.
Как уточняется, пожарные обнаружили в доме еще четыре 50-литровых газовых баллона, которые тоже могли взорваться. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
ЧП произошло в жилом доме общей площадью 56 кв. м. В результате взрыва разрушены стены, это 28 кв. м. В огне сгорели вещи и документы семьи. Предполагается, что хлопок газовоздушной смеси произошел из-за неисправности шланга газового баллона. Начальник службы пожаротушения ДЧС Шымкента Куаныш Арсланов