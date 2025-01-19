Подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы

16-летний подросток был госпитализирован с ожогами после пожара и взрыва газа в частном доме в селе Тайтобе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. К моменту прибытия сотрудников ДЧС огонь охватил кровлю строения.

"Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области и Астаны удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки и не дать распространиться огню на большую площадь", – пояснили в пресс-службе ведомстве.

При пожаре пострадал 16-летний подросток, который получил ожоги и был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

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