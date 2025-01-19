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Происшествия

Подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы

МЧС, пожар, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 14:38 Фото: pixabay
16-летний подросток был госпитализирован с ожогами после пожара и взрыва газа в частном доме в селе Тайтобе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. К моменту прибытия сотрудников ДЧС огонь охватил кровлю строения.

"Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС Акмолинской области и Астаны удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки и не дать распространиться огню на большую площадь", – пояснили в пресс-службе ведомстве.

При пожаре пострадал 16-летний подросток, который получил ожоги и был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

19 января 2025 года в Алматы произошло смертельное ДТП на проспекте аль-Фараби. 20-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на обочину дорогу, затем налетел на бордюр, а потом – на тротуар где и сбил 39-летнюю женщину. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.

Андрей Дюсупов
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