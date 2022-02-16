Эксперты посоветовали применять ряд «ленивых» способов похудеть без диет

Как пишет gazeta.ru, один из способов - установить над кухонным столом зеркало, что, согласно исследованию, поможет едоку с большей вероятностью отдать предпочтение фруктовому салату, нежели шоколадному торту. Люди съедают на треть меньше, если наблюдают за собой в момент трапезы.

Любителям сладкого предложили отдавать предпочтение конфетам в упаковке: аргумент в пользу этой идеи приводится в швейцарском исследовании. По мнению экспертов, сладкоежки съедают меньше конфет, если они завернуты в целлофан.

Еще один полезный совет желающим похудеть – есть только из маленьких тарелок. Предполагается, что таким образом можно обмануть свой мозг, заставив его думать, что в тарелке много еды – блюдо на маленькой тарелке выглядит более внушительно, чем такая же порция на тарелке большего размера.

Кроме того, как выяснилось, полезнее для сброса лишних кило есть на завтрак яйца вместо каш и бутербродов, начинать обед с вкусных, но не тяжелых супов, отказаться от газированных диетически напитков, больше спать — и, что важно, при температуре не выше 20 градусов, — не есть стоя и отказаться во время еды от просмотра телевизора и чтения социальных сетей.

Также стоит включать во время еды расслабляющую музыку – ученые доказали, что под такой аккомпанемент люди съедают на 54% меньше.