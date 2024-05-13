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Похудеть можно без диет – эксперт

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 01:55 Фото: pixabay
Британский диетолог Адам Эназ рассказал, что употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. Такая "хитрость" позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, фундаментальным правилом похудения является снижение количества потребляемых калорий при увеличения расходуемых. Такое состояние организма называется дефицитом калорий. Именно фактическая нехватка калорий для обычной жизнедеятельности, а не употребление определенных продуктов, "заставляет" организм использовать запасы подкожно жировой клетчатки.

По словам эксперта, для сохранения дефицита калории можно не считать. Для похудения Эназ предлагает прибегнуть к так называемому "самообману", заключающемуся в употреблении низкокалорийных и сытных продуктов вместо высококалорийных.

Специалист уточнил, что примерами полезных перекусов могут быть греческий йогурт с нулевым содержанием жира и ягодами, легкие супы, овсянка, цельнозерновые тосты с небольшим количеством авокадо, овощной омлет, индейка, творог. Эти продукты содержат большое количество клетчатки и белка – компонентов, способствующих продлению чувства сытости.

Кроме того, объем порции таких блюд превышает таковой у мюсли, сладких хлопьев, тостов, чипсов и бутербродов, традиционно употребляемых в качестве перекусов. Такое преимущество позволяет худеть более комфортным способом, без постоянного ощущения голода и "пустоты" в желудке.

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