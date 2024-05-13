Похудеть можно без диет – эксперт
Как пишет Daily Mail, фундаментальным правилом похудения является снижение количества потребляемых калорий при увеличения расходуемых. Такое состояние организма называется дефицитом калорий. Именно фактическая нехватка калорий для обычной жизнедеятельности, а не употребление определенных продуктов, "заставляет" организм использовать запасы подкожно жировой клетчатки.
По словам эксперта, для сохранения дефицита калории можно не считать. Для похудения Эназ предлагает прибегнуть к так называемому "самообману", заключающемуся в употреблении низкокалорийных и сытных продуктов вместо высококалорийных.
Специалист уточнил, что примерами полезных перекусов могут быть греческий йогурт с нулевым содержанием жира и ягодами, легкие супы, овсянка, цельнозерновые тосты с небольшим количеством авокадо, овощной омлет, индейка, творог. Эти продукты содержат большое количество клетчатки и белка – компонентов, способствующих продлению чувства сытости.
Кроме того, объем порции таких блюд превышает таковой у мюсли, сладких хлопьев, тостов, чипсов и бутербродов, традиционно употребляемых в качестве перекусов. Такое преимущество позволяет худеть более комфортным способом, без постоянного ощущения голода и "пустоты" в желудке.
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