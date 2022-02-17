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01:57 17.02.2022

Актера из фильма «Принц и нищий» госпитализировали для лечения инсульта

актер Фото: kino-teatr.ru
Инсульт народный артист России Иван Краско перенес в 2021 году, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, о недомогании Краско рассказал представитель артиста Вячеслав Смородин. Он уточнил, что Краско находится в больнице около недели.

Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное – то хорошо, то плохо, – заключил Смородин.

Иван Краско – советский и российский актер, народный артист России. В кино дебютировал в 60-ых годах. Больше всего известен по фильмам «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих», «Особенности национальной охоты в зимний период» и ряд других.

Елена Беляева
Россия
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