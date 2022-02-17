США не называли конкретные сроки вторжения России на Украину – Госдеп

США не указывали конкретные сроки вторжения России на Украину, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Один из журналистов напомнил, что день вторжения был назначен на 16 февраля, но его не состоялось. Он поинтересовался, означает ли это ошибку разведывательных данных. Прайс ответил отрицательно.

Я не в состоянии подробно рассказать обо всех имеющихся у нас разведданных, но я могу сказать вам вот что: наш анализ показывает, что вторжение и атака могут начаться в любой момент. Мы говорим об этом уже некоторое время. Мы не собираемся вдаваться в точные сроки, но факт остается фактом – и мы очень четко сообщили об этом нашим партнерам, нашим союзникам по всей Европе и за ее пределами, что сейчас у Российской Федерации есть все необходимое для совершения нападения на Украину. Нед Прайс

Пресс-секретарь Госдепа сказал, что Путин «может отдать приказ о вторжении в любой момент», такая оценка ситуации остается в США.

Это может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе, это может произойти до окончания Олимпийских игр, это может произойти после Олимпийских игр. Я хочу быть предельно ясным: наша озабоченность ни на йоту не уменьшилась и продолжает расти. Нед Прайс

По его словам, Соединенные Штаты лишь говорили, что у России есть возможность начать нападение в любой момент. То, что этого не произошло, не означает наличия у разведки неверных сведений.