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Мир

В Госдепе США прокомментировали остановку поставок оружия Украине

Флаг США, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 05:30 Фото: pixabay
Решение Вашингтона о приостановке поставок некоторых видов вооружений не означает полного отказа США от оказания военной помощи Украине, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы не прекращаем поставок оружия в Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация. Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине", – пояснила Брюс.

До этого в Пентагоне заявили об остановке отправки Украине ракет для систем ПВО и некоторых других боеприпасов. Приостановка поставок среди прочего затронула ракеты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают с истребителей F-16.

В Белом доме подчеркнули, что решение связано с тем, чтобы "поставить интересы Америки на первое место".

Ранее США сократили расходы на Украину в рамках Фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году.

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Аксинья Титова
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