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07:56 17.02.2022

Фавориты Лиги чемпионов успешно провели первые матчи

Футбол Матчи 1/8 финала Фото: Instagram/uefa_official
16 февраля в Европе состоялись две встречи стадии 1/8 финала нынешнего сезона Лиги чемпионов. Команды, изначально претендующие на высокие места в этом турнире, «Ливерпуль» и «Бавария», провели свои поединки на выезде, сообщает Zakon.kz.

Английский «Ливерпуль» одержал уверенную победу в гостях над итальянским «Интером» – 2:0.

Исход матча решился во втором тайме, свое веское слово сказали лидеры «красных». Сначала Роберто Фирмино вывел свою дружину вперед, а за восемь минут до окончания данного противостояния Мохамед Салах удвоил преимущество английского клуба.

В другом матче игрового дня «Ред Булл Зальцбург» из Австрии на своем стадионе сыграл вничью с немецкой «Баварией» – 1:1.

Гости спаслись от поражения на последних секундах встречи благодаря голу Кингсли Комана. Хозяева вели до этого в счете, автором мяча стал Чиквубуйке Адаму.

Ответные матчи пройдут 9 марта.

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