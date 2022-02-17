В Казахстане определили приоритеты надзора на фондовом рынке

В частности, говорилось, что в 2022 году регулятор продолжит реализацию пропорциональных подходов в регулировании и надзоре, а также планирует совершенствовать систему оценки рисков и надзора (RASS), в том числе с привлечением технической помощи от Международного валютного фонда.

Одним из важных событий 2022 года для участников должно быть совершенствование методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения ПУРЦБ, являющихся основанием для применения мер раннего реагирования. АРРФР

Также планируется совершенствование подходов к контролю и надзору за деятельностью Центрального депозитария в части применения требований в соответствии с международными стандартами (ESMA, CSDR), повышение безопасности и эффективности расчетов.

В 2022 году Агентство ожидает тестирования регуляторной песочницы на рынке ценных бумаг, запущенной в сентябре прошлого года. Со стороны Агентства будет проводиться дальнейший мониторинг реализации проектов, реализуемых в рамках особого режима регулирования. АРРФР

Кроме того, в рамках улучшения качества предоставляемых услуг брокерами планируется: