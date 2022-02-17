Сенат освободил Жанылсын Архарову от должности судьи Верховного суда

На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Архаровой Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп

По его словам, Жанылсын Баяновна является авторитетным и опытным судьей. Судейский стаж работы составляет более 26 лет, из них более девяти она была судьей Верховного суда. С декабря 2020 года являлась членом Высшего судебного совета.

16 февраля президент предложил освободить Архарову от занимаемой должности.

Напомним, Жанылсын Архарова работала судьей Верховного суда Казахстана с июня 2012 года.