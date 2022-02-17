Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации
Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития.Пресс-служба премьер-министра РК
Ранее распоряжением главы государства она была освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК.
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Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.
Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
2006-2008 годы — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
2008-2012 годы — главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК.
2012–2016 годы – заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК, советник председателя Мажилиса Парламента РК.
2016-2018 годы — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
2018-2019 годы – заместитель министра информации и коммуникаций РК.
2019-2020 годы — заместитель министра информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года и по настоящее время являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента РК.