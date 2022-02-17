Казахстан и Россия усилят военное сотрудничество

Документ был подписан 16 октября 2020 года взамен договора между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов отметил, что целью межгосударственного договора является дальнейшее развитие военного сотрудничества между двумя странами, так как положения договора 1994 года устарели.

С учетом реалий современности ратификация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование и применение войск в интересах обеспечения безопасности государств. Совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций и других направлений военного сотрудничества. Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

Он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, а также партнером в рамках международных организаций, таких как ОДКБ, ШОС и СНГ.