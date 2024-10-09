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Мажилис ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Катаром

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании 9 октября 2024 года одобрили ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Катаром. Документ направили в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно соглашению, правительство Казахстана и правительство Катара осуществляют сотрудничество в следующих областях:

  • военное образование и подготовка военнослужащих;
  • военная медицина;
  • военная наука;
  • культурные и спортивные мероприятия в военной области;
  • консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира;
  • боевая подготовка;
  • иные области сотрудничества, взаимно согласованные сторонами.

"В рамках соглашения уполномоченные органы сторон создают совместную рабочую группу, состоящую из их представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность в рамках соглашения. В соответствии с соглашением оборудование и имущество сторон при их ввозе (вывозе) на территорию государства другой стороны в рамках соглашения освобождаются от пошлин, сборов и налогов", – говорится в заключении. 

11 сентября депутаты Мажилиса одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Катаром о привлечении инвестиций на 20 млрд долларов.

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Мажилис Парламента РК Казахстан Катар 2024 год Военнослужащие
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