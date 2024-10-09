Мажилис ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Катаром

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании 9 октября 2024 года одобрили ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Катаром. Документ направили в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно соглашению, правительство Казахстана и правительство Катара осуществляют сотрудничество в следующих областях: военное образование и подготовка военнослужащих;

военная медицина;

военная наука;

культурные и спортивные мероприятия в военной области;

консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира;

боевая подготовка;

иные области сотрудничества, взаимно согласованные сторонами.

"В рамках соглашения уполномоченные органы сторон создают совместную рабочую группу, состоящую из их представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность в рамках соглашения. В соответствии с соглашением оборудование и имущество сторон при их ввозе (вывозе) на территорию государства другой стороны в рамках соглашения освобождаются от пошлин, сборов и налогов", – говорится в заключении. 11 сентября депутаты Мажилиса одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Катаром о привлечении инвестиций на 20 млрд долларов.

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