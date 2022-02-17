Токаеву рассказали об обстановке в Мангистауской области

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области, – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Берик Уали, по итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области.