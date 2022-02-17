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11:17 17.02.2022

Токаеву рассказали об обстановке в Мангистауской области

телефонный разговор Фото: facebook/Берік Уәли
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области, – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Берик Уали, по итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области.

Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан Мангистауская область
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