11:17 17.02.2022
Токаеву рассказали об обстановке в Мангистауской области
Фото: facebook/Берік Уәли
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, сообщает Zakon.kz.
Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.
Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области, – говорится в сообщении.
Кроме того, как отметил Берик Уали, по итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области.