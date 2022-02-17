Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты

Недвижимость – один из самых дорогих товаров. Когда речь заходит о трендах, ценах на квадратные метры, количестве сделок, очень важно делать выводы из ситуации, обращая внимание на динамику событий в недвижимости в достаточно длинном промежутке времени, считают эксперты.

Фото: из личного архива Нины Лукьяненко

Уже в конце декабря 2021 года было понятно, что количество сделок по итогам января 2022-го покажет очень большой откат, и я даже прогнозировала, что падение будет не менее 50% от общего количества января. Фактическое же падение составило почти 65%. Многие пытались интерпретировать это январскими событиями, но они повлияли на данную цифру совсем незначительно, людям в тот момент было не до сделок. Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко

Почему произошел такой откат? По мнению эксперта, этому способствовал ряд факторов.

Во-первых, в течение всего 2021 года фиксировался увеличивающийся спрос на покупку недвижимости: пандемия сыграла свою роль – люди почувствовали острую нехватку квадратов для своего комфорта. Кто-то постарался продать квартиру и приобрести дом, чтобы иметь возможность выходить на улицу. Кому-то стало удобнее отказаться от арендного офиса и прикупить площадь побольше, чтобы организовать рабочее пространство, где не будут мешать члены семьи.

Во-вторых, пандемия затянулась еще на один год. За этот период сформировался отложенный спрос, который стал находить выход в сделках.

В-третьих, рост цены на недвижимость подстегнул к инвестиционным и даже к спекулятивным сделкам. Как известно, квадратные метры – это способ сохранения и приумножения активов.

В-четвертых, платежеспособность к покупке недвижимости была подпитана уникальной возможностью воспользоваться излишками пенсионных накоплений.

Все эти факторы сыграли большую роль. Вместо обычного среднего количества сделок их число в Казахстане ежемесячно было на 30-50% выше стандартного показателя. Когда к концу года ежемесячное количество пошло на убыль и достигло в ноябре 46 тыс., население страны вдруг ознакомилось с новостью о снижении порога достаточности с января 2022 года. Нина Лукьяненко

Большая часть людей, планировавших так или иначе покупку с привлечением пенсионных денег, поторопились реализовать свою мечту до конца года.

Кроме того, с момента выдачи сумм еще и сократились сроки освоения этих денег – с 45 до 20 дней. Итог декабря – 95 тыс. сделок. Увеличение составило 205% по сравнению с ноябрем. Это абсолютный исторический максимум для Казахстана. Нина Лукьяненко

Откат января обоснован тем, что произошло перераспределение потенциальных сделок января, февраля и марта на декабрь прошлого года, считает Нина Лукьяненко. Январь 2022-го дал хорошее среднее количество: в Казахстане было заключено 33 365 сделок, что на 54% больше, чем в январе 2020 года.

Новость по теме Цены на жилье в Казахстане выросли в январе

Что касается цен на недвижимость, то рост, по словам Нины Лукьяненко, за прошлый год в среднем составил 17%. Но стоит отметить: рост цен на объекты носит общемировой характер, выражающийся в увеличении спроса на квадраты. Также он связан с ростом цен на строительные материалы и уровнем инфляции.

Говоря об этом, спикер заметила, что не следует снимать с повестки дня стабильность политической и экономической систем страны. Казахстанцы продолжают наблюдать за перестановками на политической арене, выходом в свет новых постановлений и подзаконных актов и испытывать чувство тревожности. И чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем сильнее она будет находить отражение в экономике и ценах на недвижимость в том числе.

Что касается дальнейших прогнозов, то, думаю, в ближайшие два месяца цена не изменится резко ни в ту, ни в другую сторону и будет держаться в рамках инфляционных процессов. На фоне снижения числа сделок с привлечением ЕНПФ возможен небольшой откат в цене ближе к маю. Нина Лукьяненко

Конечно, все эти прогнозы сбудутся при условии отсутствия резких потрясений в стране, в том числе в плане принятия решений в отношении недвижимости наподобие таких, как субсидирование застройщиков, предоставление займов гражданам на покупку по льготным условиям, списание долгов по непроблемным непогашенным задолженностям.

По мнению эксперта по недвижимости Аасима Огая, цены на жилье в Алматы и других крупных региональных центрах будут расти. Фото: из личного архива Аасима Огая На росте стоимости недвижимости в Алматы сказываются, во-первых, ограничения, запреты на строительство, где-то оно приостановлено по требованию активистов. То есть квадратных метров не хватает, себестоимость возрастает. Во-вторых, не решены вопросы с логистикой с Китаем. В-третьих, до сих пор по миру ходит пандемия. Поэтому цены на строительные материалы растут и будут расти, соответственно, будет повышаться стоимость жилья. Спрос на него всегда был, есть и будет. Тем более, ипотечные программы не закрылись, все нормально работает. Эксперт по недвижимости Аасим Огай По его мнению, недвижимости в Казахстане не хватает, а сейчас ее становится еще меньше, особенно в Алматы, так как начинают искусственно сдерживать строительство.

Это сказывается на экономическом развитии города. По данным Союза строительной отрасли Казахстана, из-за ограничений в сфере строительства недвижимости экономика Алматы уже сегодня недополучает почти один триллион. Это огромная сумма. Аасим Огай

Что касается влияния январских событий на рынок недвижимости, то, на взгляд эксперта, это немного подтолкнуло население к активным действиям в плане приобретения недвижимости, ведь психологически недвижимость у людей связана со стабильностью, поэтому они хотят быстрее что-то приобрести, пока есть возможность, отметил он.

Эксперт по недвижимости Марина Грушина считает, что на рынок недвижимости сегодня больше влияют колебания доллара.

Фото: из личного архива Марины Грушиной

Когда доллар падает, люди выжидают, пока он подрастет и увеличится тенговая масса. Если это длится достаточно долго, а мы уже видим, что сегодня доллар начинает укрепляться, то тенге укрепляется, и люди начинают активно вкладываться в недвижимость. Эксперт по недвижимости Марина Грушина

Количество предложений не растет, резюмирует Грушина, а на вторичном рынке — квартиры стоимостью до 40 млн тенге — портфель практически не обновляется. Резкого увеличения активного спроса эксперт не отмечает, но сделки совершаются.

Что касается рынка частных домов, он сбалансирован и есть определенный пакет продавцов и пакет покупателей. Здесь нет никаких ярко выраженных изменений в связи с январскими событиями, заметила спикер.

То же самое касается рынка коммерческой недвижимости. Объем предложений есть, он постепенно увеличивается. Но увеличивается в связи не с январскими событиями, а с введением карантинных норм во время пандемии. Марина Грушина

Структура бизнеса стала меняться, поэтому многие рантье, которые раньше сдавали квадратные метры в аренду, в период карантина лишились своих стабильных ключевых арендаторов, поэтому сейчас пересматривают условия по сдаче в аренду и клиентскую базу, прокомментировала эксперт.

По мнению Грушиной, ситуация на рынке недвижимости в текущем году зависит от спроса, а также возможности людей получать кредиты, если таковые потребуются, потому что приобретение недвижимости в 50% случаев происходит в ипотеку, если говорить об эконом- и бизнес-классах.