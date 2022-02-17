Нур-Султан в «желтой» зоне – санврачи не отменяют карантинные ограничения

Как сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, в городе Нур-Султане эпидемиологическая ситуация остается стабильной, с тенденцией на снижение.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей в 2,9 раза, то есть с 250,9 до 84,6. За сутки зарегистрировано 127 случаев COVID-19. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 84,6, репродуктивное число – 0,476. Согласно показателям, с 16 февраля город перешел из «красной» в «желтую» зону по матрице оценки эпидемиологической ситуации. Cанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова

Учитывая, что столица находится в «желтой» зоне, объекты, куда разрешен вход с «синим» и «зеленым» статусами, согласно критериям имеют право работать при заполняемости до 70%: театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, бильярдные, компьютерные клубы, боулинг, цирки, объекты общественного питания, рестораны, кафе.

Объектам, вне зависимости от того, в какой зоне находится город, разрешается деятельность без ограничения – участников проекта Ashyq при условии «зеленого» статуса у посетителей и всего персонала: ТРЦ, торговые дома и торговые сети, бассейны, марафоны, выставки, караоке, религиозные объекты. То же касается проведения памятных, торжественных мероприятий, конференций, форумов. Cанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова

Напомним, что по поручению главы государства с учетом повышения ответственности бизнеса были приняты послабления ограничительных мер для субъектов предпринимательства.

В ведомстве напомнили, что нахождение города в «желтой» зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных карантинных ограничений, установленных соответствующими постановлениями главного государственного санитарного врача РК. В городе все еще ежедневно регистрируются случаи заражения. Только с начала года в столице зарегистрировано более 84 тысяч случаев. Поэтому жителей мегаполиса просим быть ответственными за себя и своих близких. Единственной возможностью преодолеть вирус навсегда является вакцинация. А как скоро это произойдет, зависит уже от нас самих.