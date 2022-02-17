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13:30 17.02.2022

Замакима Мангистауской области перевели на домашний арест

переведен на домашний арест Фото: gov.kz
В Мангистауской области заместителя акима Галымжана Ниязова перевели на домашний арест до 24 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в областном суде.

16 февраля Галымжану Ниязову по ходатайству следователя заменили меру пресечения с «содержания под стражей» на «домашний арест».Пресс-служба суда Мангистауской области

4 февраля сообщали о задержании Ниязова.

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Стоит отметить, что Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа.

1 января в Мангистауской области цены на сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. Жители Жанаозена и Актау вышли на митинг с требованием снизить цены. В итоге правительственная комиссия встретилась с активистами и объявила, что цены на газ будут снижены до 50 тенге.

Анастасия Московчук
Мангистауская область
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