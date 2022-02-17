13:30 17.02.2022
Замакима Мангистауской области перевели на домашний арест
Фото: gov.kz
В Мангистауской области заместителя акима Галымжана Ниязова перевели на домашний арест до 24 марта, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в областном суде.
16 февраля Галымжану Ниязову по ходатайству следователя заменили меру пресечения с «содержания под стражей» на «домашний арест».Пресс-служба суда Мангистауской области
4 февраля сообщали о задержании Ниязова.
Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Стоит отметить, что Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа.
1 января в Мангистауской области цены на сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. Жители Жанаозена и Актау вышли на митинг с требованием снизить цены. В итоге правительственная комиссия встретилась с активистами и объявила, что цены на газ будут снижены до 50 тенге.