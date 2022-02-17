Замакима Мангистауской области перевели на домашний арест

Об этом рассказали в областном суде.

16 февраля Галымжану Ниязову по ходатайству следователя заменили меру пресечения с «содержания под стражей» на «домашний арест». Пресс-служба суда Мангистауской области

4 февраля сообщали о задержании Ниязова.

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Стоит отметить, что Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа.

1 января в Мангистауской области цены на сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. Жители Жанаозена и Актау вышли на митинг с требованием снизить цены. В итоге правительственная комиссия встретилась с активистами и объявила, что цены на газ будут снижены до 50 тенге.