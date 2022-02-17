13:52 17.02.2022
«Самопознание» переведут в разряд факультативов – МОН
Фото: Zakon.kz
В Министерстве образования и науки сообщили, что в ведомство поступают предложения об исключении предмета «Самопознание» из школьной программы, передает Zakon.kz.
В МОН действительно поступают предложения об исключении предмета «Самопознание».Пресс-служба МОН РК
В ведомстве отметили, что «в настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года».
То есть с сентября планируется сделать «Самопознание» предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше.Пресс-служба МОН РК
Как пояснили в Минобразования, «данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников».