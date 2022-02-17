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Законодательство РК
13:52 17.02.2022

«Самопознание» переведут в разряд факультативов – МОН

рк, школы, самопознание, исключение, мон Фото: Zakon.kz
В Министерстве образования и науки сообщили, что в ведомство поступают предложения об исключении предмета «Самопознание» из школьной программы, передает Zakon.kz.
В МОН действительно поступают предложения об исключении предмета «Самопознание».Пресс-служба МОН РК

В ведомстве отметили, что «в настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года».

То есть с сентября планируется сделать «Самопознание» предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше.Пресс-служба МОН РК

Как пояснили в Минобразования, «данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников».

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