13:56 17.02.2022
Раимбек Баталов избран и.о. председателя президиума НПП «Атамекен»
Фото: atameken.kz
Члены президиума НПП РК «Атамекен» выбрали исполняющего обязанности председателя президиума на время проведения IX внеочередного съезда, сообщает Zakon.kz.
Исполняющим обязанности станет член президиума Нацпалаты, председатель форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов. Председатель президиума будет избран на съезде НПП РК «Атамекен», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
IX внеочередной съезд НПП РК «Атамекен» состоится 18 февраля 2022 года.