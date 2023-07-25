СКО посетил председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов

В ходе рабочего визита в СКО Председателю президиума НПП "Атамекен" Раимбеку Баталову представили современную молочно-товарную ферму ТОО "Кызылжар сут" в Кызылжарском районе и ТОО "Северный бройлер" в Аккайынском районе, сообщает Zakon.kz.

Оба предприятия получили заем через АО "СПК "Солтүстік" на открытие производства. Раимбек Баталов лично убедился, что механизм финансирования через СПК работает и выгоден предпринимателям.



Молочно-товарная ферма "Кызылжар сут" начала работать в конце 2020-го года. Стоимость проекта около 4 млрд тенге. На ферме все максимально автоматизировано, установили доильное оборудование "елочка". Сейчас здесь содержатся более тысячи голов скота, из которых 630 дойных коров. Каждая дает в сутки 29-30 литров молока. Его охотно закупают три местных молокоперерабатывающих завода. На ферме работают около 60 человек, из которых 90% - жители близлежащего села Чапаево. Средняя заработная плата – 220 тыс. тенге.

Фото: НПП "Атамекен"





Птицефабрика ТОО "Северный бройлер" только набирает обороты. Пока произвели 500 тонн мяса птицы. Через год рассчитывают увеличить мощность до 10 тыс. тонн. Сейчас работают шесть птичников, в планах – построить еще шесть и запустить комбикормовый завод.

Общая стоимость проекта – 11,2 млрд тенге.

"На эти деньги строим птичники, здание инкубатора, лаборатории, весовой, дизбарьер. Заем от СПК – большая помощь нам. Основное закупили за счет именно этих полученных средств", – отметил заместитель директора по производству Талгат Мактаев.





Фото: НПП "Атамекен"

Работает птицефабрика с СПК по оборотной схеме. Возвращают средства поставками мяса птицы в стабилизационный фонд по удешевленной стоимости. Баталов отметил, что опыт региона по развитию отраслей сельского хозяйства важен для привлечения инвестиций.



"Модель финансирования через СПК показывает свою эффективности. Мы видим, что это рабочая модель. Это механизм, который дает возможность сделать шаг для развития бизнеса. Важно, что есть льготные условия, каникулы. Опыт привлечения инвестиций через инструменты поддержки СПК в Северо-Казахстанской области является интересным. Эта практика будет реализована в других регионах. Мы подробно еще раз обсуждаем плюсы и минусы. Выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес. После сегодняшней поездки в приграничный регион проанализируем информацию "с полей" и дадим правительству более четкие понятные эффективные предложения. Не кабинетные, а те, что обсуждены с бизнесом и местными исполнительными органами", – сказал Баталов.





Фото: НПП "Атамекен"

Пилотный проект по выдаче займов чрез СПК, реализованный в Северо-Казахстанской области, с этого года масштабируют по другим регионам страны. На эти цели из республиканского бюджета для 11 областей выделили 100 млрд тенге. В том числе 17 млрд тенге – для СКО.



Всего в рамках пилотного проекта по финансированию крупных проектов в агропромышленном комплексе из республиканского бюджета региону было выделено 35 млрд тенге, профинансировано 35 проектов. Из них 21 молочно-товарная ферма мощностью более 66 тыс. тонн молока в год. Привлечено 43 млрд тенге инвестиций, создано 1050 постоянных рабочих мест.

Фото: НПП "Атамекен"