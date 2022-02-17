Гороскоп тиранов: названы самые властные знаки зодиака

В семейной жизни всегда необходимо идти на компромиссы. Но, как отмечено в публикации «Пятого канала», есть два знака зодиака среди мужчин, с которыми построить отношения весьма непросто.

К примеру, как заявляют эксперты, мужчины-Девы часто бывают ужасными педантами.

Они планируют свою жизнь на годы вперед и хотят, чтобы все было идеально. В начале отношений они кажутся девушкам прекрасными — красиво ухаживают, не скупятся на комплименты, всегда аккуратны, дома у них царит порядок.

Однако после начала совместной жизни могут начаться проблемы.

Если их избранницы не следуют требованиям Дев, то те становятся просто невыносимы. Они придираются по мелочам, ищут повод для ссоры, провоцируют женщин на конфликт, а потом оборачивают все против них.

Они не ревнивы, но знаки внимания в адрес других мужчин не простят. Чтобы жена соответствовала их статусу, они будут изводить ее днями напролет, замечать все ее недостатки во внешности и поведении.

По гороскопу, представителям этого знака зодиака важнее доказать свою правоту, чем беречь чувства любимой. Так что выдержать такого супруга может далеко не каждая.

Что касается Скорпионов, то мужчины, рожденные под этим знаком, очень страстные. Они не будут изменять своим возлюбленным, как многие считают. А вот ревновать до зубовного скрежета — пожалуйста.

Скорпионы пойдут на все, чтобы у их избранниц не было от них секретов. Будут читать переписку в телефоне и соцсетях, препятствовать встречам с друзьями, везде сопровождать женщину. В какой-то момент они могут перейти даже к банальной слежке.

Любовь мужчины-Скорпиона отдает одержимостью, они часто нарушают личные границы и провоцируют конфликты.

Строить отношения со Скорпионом — очень сложно и энергозатратно. Если есть хоть какие-то сомнения в целесообразности таких отношений, не стоит даже тратить свое время, пытаться «понять и простить».