Если резко настигла вода – что делать казахстанцам при весенних паводках

Если вы живете в паводкоопасной зоне, необходимо заранее подготовить так называемую «тревожную сумку» с необходимыми документами, лекарствами, тем, что понадобится в первое время. При наличии времени всегда будет подан сигнал. Начальник Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин

По его словам, как правило, население оповещают через ТВ и радио для оперативного доведения информации.

Если вода настигла внезапно, жителям рекомендуют подняться на верхние этажи зданий до прибытия спасателей.

Если резко настигла вода, необходимо подниматься на верхние участки, чердаки, крышу домов, верхние этажи зданий и возвышенности. До прибытия спасателей необходимо подавать сигнал бедствия подручными материалами, а в ночное время можно использовать фонарики или сотовый телефон, чтобы спасатели могли быстрее вас обнаружить и оказать помощь. Начальник Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин

Ранее начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин сообщал, что в целях снижения негативного воздействия наводнений был проведен анализ, по результатам которого определены 1010 населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе подтопления во время весеннего половодья, где проживает более 800 тыс. человек.

По его словам, для оперативного реагирования на возможные осложнения весной паводковой обстановки совместно с акиматами подготовлено свыше 3 тыс. пунктов временного размещения пострадавшего населения, обновлены маршруты эвакуации, произведены расчеты необходимого транспорта, отработаны вопросы организации первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения.