Опасные последствия: чем грозит глобальное потепление

Последствия глобального потепления:

Содержание полезных веществ и витаминов в продуктах питания сокращается. Из-за повышения концентрации углекислого газа в атмосфере количество белка, кальция, железа и витаминов за последние 50 лет сократилось на треть. Специалисты считают, что к середине XXI века в продуктах будет наблюдаться снижение железа и цинка. Естественно, это сильно скажется на жителях развивающихся стран, из-за их рациона питания.

Жизнь морских обитателей под угрозой. Кризис угрожает существованию 60% рыб в мире. Океан нагревается слишком быстро — животные не успевают эволюционировать, чтобы выживать в таких условиях.

Острова уходят под воду. В 2016 году пять необитаемых рифовых островов архипелага Соломоновы острова буквально смыло морем. В ближайшие годы могут утонуть целые страны Тихоокеанского региона: Тувалу, Науру, Кирибати и некоторые части Маршалловых и Соломоновых островов.

В Италии, Португалии, Испании, а также в некоторых регионах Греции и Турции, количество осадков в теплый сезон уменьшится на 10% к 2030 году и на 20% – к 2050. Многие страны будут испытывать острую нехватку воды. Это повлияет на туризм и сельское хозяйство. Основой удар придется на винодельческие районы, поскольку виноград очень капризен.

Если лед на полюсах и горных вершинах растает, то уровень Мирового океана поднимется на 216 футов. В Европе, помимо Лондона и Венеции, под водой окажутся Дублин, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Рига, Хельсинки и Санкт-Петербург.