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Арктика потеряла остров из-за глобального потепления

Арктика потеряла остров из-за глобального потепления, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 14:21 Фото: pixabay
Глобальное потепление, о котором в последние годы все чаще говорят ученые, наиболее заметно в Арктике. К примеру, исследователи, сопоставив снимки из космоса, отметили полное исчезновение ледяного образования, которое недавно являлось мысом, а затем стало островом, сообщает Zakon.kz.

Таким интересным наблюдением поделились с Русским географическим обществом школьники и студенты из межрегиональной проектной группы "РИСКСАТ" под руководством кандидата технических наук Алексея Кучейко.

"В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт".Алексей Кучейко

По данным спутниковой съемки, остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника еще до 1995 года.

По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га. Уже 12 августа 2024 года на снимке был зафиксирован маленький ледяной островок размером 3 га.

Остров в Арктике исчез из-за глобального потепления, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 14:21

Фото: rgo.ru

Еще через месяц (13 сентября 2024 года) остров окончательно исчез со снимков.

Рассуждая о причинах исчезновения острова, группа выдвинула следующую гипотезу: в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа.

Ранее сообщалось, что во время 30-летнего эксперимента ученые смогли практически в реальном времени наблюдать за эволюцией одного из видов живых существ – в частности, морских улиток Littorina saxatilis – прямо у них на глазах.

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