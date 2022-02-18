Как добывается криптовалюта и почему это опасно для окружающей среды

В последнее время в связи с ростом популярности различных криптовалют все чаще можно услышать слово «майнинг».

С английского языка это слово переводится, как «добыча полезных ископаемых». Это процесс, который использует компьютерные ресурсы для обработки транзакций платежной системы путем создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в общей базе данных.

Подобная деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивалась высокая степень их безопасности, бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.

Принцип работы

За обработку информации владелец компьютерного ресурса получает вознаграждение в виде комиссии или вознаграждения в виде части эмитированной в процессе майнинга криптовалюты. Это основной принцип работы платежных систем, которые предусматривают использование биткоинов и виртуальных денег.

Важными функциями майнинга являются обработка информации, проведение транзакций и обеспечение безопасности функционирования платежной системы. Такого рода работа будет актуальна всегда в сфере криптовалюты.

Влияние майнинга на окружающую среду

Майнинг криптовалюты негативно влияет на окружающую среду. Он потребляет огромное количество электричества.

По подсчетам ученых Кембриджского университета, на майнинг уходит 121,36 тераватт-часов (ТВт·ч) в год. Также майнинг оставляет за собой внушительный углеродный след.

При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонн углекислого газа в год. И это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка.

Проблемой загрязнения окружающей среды из-за майнинга интересовались и в организации Greenpeace. Журнал Nature Communication спрогнозировал, что к 2024 году парниковый эффект от расположенных в Китае майнинговых ферм превысит парниковый эффект Филиппин.

Майнинг в Казахстане

В ноябре 2021 года стало известно, что в Казахстане из-за криптомайнеров начались постоянные перебои с электричеством.

В октябре повышенная нагрузка на энергосистемы Казахстана привела к аварийным отключениям на трех электростанциях на северо-востоке страны. Кроме того, жители ряда регионов пожаловались на веерные отключения электроэнергии в пиковые часы.

В конце июня 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о налогообложении майнеров. По мнению властей страны, рынок добычи криптовалют должен быть рентабельным для государства.